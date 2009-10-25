В переписи населения приняли участие 97% жителей

Перепись населения в Беларуси завершилась 24 октября.

Среди регионов наибольшая активность респондентов отмечена в Витебской области: 14-24 октября на вопросы переписных листов ответили 98% жителей. В Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях в переписи приняли участие по 97% жителей регионов, в Брестской области - 96%, в Минске - 95%.

Первые предварительные итоги переписи населения станут известны к февралю 2010 года. Будут получены итоговые данные о численности населения с распределением на городское, сельское и по полу по республике, областям, городу Минску, областным центрам, городам с численностью 100 тыс. человек и более.

К 1 сентября 2010 года будут сформированы основные итоговые данные по республике, областям и городу Минску с распределением населения по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования.

Полная обработка персональных данных будет завершена до 30 декабря 2011 года. Итоговые данные переписи будут размещены на официальном сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.