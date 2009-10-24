Перепись-2009 завершается

Беларусь в цифрах. 24 октября счетоводы поставили точку в этом сложном, но значимом механизме сложения.

Обратный отсчет национальной счетной кампании. 24 октября - последний рабочий день в отрывном календаре переписчиков. О результатах их работы мы узнаем после долгой арифметической процедуры. Но остались еще белорусы, к которым с толстой зеленой сумкой на ремне еще никто не постучал. Или не достучался. Как оказалось, последний день – не последний шанс вписаться в новейшую историю страны.

Вы были в командировке, отъезде или вы приходите домой поздно вечером, а уходите на рассвете. Причин, по которым вас еще не переписали, может быть много. Но это не значит, что к вам не приходили. Тех, кого «биографы» белорусов так и не подкараулили, извещают письменно. К примеру, корреспондент СТВ записку от переписчика обнаружила прямо на входном коврике.

Содержание такого «письма» может быть примерно следующим:

«К сожалению, я не застал вас дома. Поэтому, чтобы вы не были пропущены при переписи населения, прошу позвонить мне по телефону...» И реквизиты.

Чтобы не выпасть из национальной кампании и не пропустить возможность вписать свое имя в современную историю Беларуси, можно успеть в последний вагон 24 октября.

37 вопросов за 10 минут. Всего белорусский калькулятор на сегодняшнее утро пересчитал 95% населения страны. В последний день данные сдаются счетной комиссии, 5% должны наверстать за день и вечер. Но это не значит, что перепись завершилась. В должностных обязанностях переписчиков есть негласный пункт – профессиональная назойливость. Армия участковых корреспондентов еще раз возьмет в руки свои зеленые саквояжи, удостоверения и отправится на контрольный обход на следующей неделе.

Об окончательных итогах мы узнаем, как минимум к следующей осени. А в идеале все комбинации в процентных соотношениях будут известны к концу 2011 года. И кстати, если вас не переписали, обратитесь на ближайший переписной пункт сами, 25 числа они еще будут работать. Помните, статистика страны начинается с каждого.