В Беларуси может появиться налог на авто

С такой инициативой планируют выступить столичные власти. Речь идёт о символической сумме для каждого владельца автомобиля.

Обладателям железных коней хотят вменить в обязанность железное правило: «Заплати – и езди спокойно». Налог на автомобили – это по сути, плата за загрязнение воздуха и порчу дорог.

– Надо в Минске ввести налог на автомобиль, – считает исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома, первый заместитель председателя Николай Ладутько. – У нас в городе где-то 500 тысяч машин, в среднем автовладельцы тратят на бензин 200 тысяч рублей в месяц, в год получается 1-2 миллиона. Так давайте хотя бы по 60-70 тысяч рублей с каждого автомобилиста соберем, в год мы получим 30-40 миллиардов.

На ремонт магистралей нужны деньги. И немалые. Ведь число автомобилей растет с каждым днем.

– Межремонтные сроки 10-12 лет. Если поток машин в городе увеличивается, то увеличивается и износ дорожных покрытий. В связи с этим, необходимо сокращать межремонтные сроки, а это затраты – сказал начальник отдела технического надзора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Георгий Солодовников.

Почти во всех странах Евросоюза действуют различные налоги на автомобили. Особенно высокие на те, у которых мощные двигатели. Также и в России. Считается, что мощность говорит о доходах владельца, а чем богаче человек – тем больше он должен платить в бюджет. Послабления, минус 50%, только тем, у кого экологический подход к передвижению. То есть, двигатель отвечает нормам выхлопа Евро-4. Года два назад заговорили и том, чтобы сделать въезд в Минск платным – с целью разгрузить транспортные потоки. А заодно решить и проблему с парковками в Минске.

С парковками в центре – беда. Зачастую не протолкнуться, а точнее – не проехать. Частично выходом из ситуации может стать местный сбор. За собранные деньги могут построить паркинг. На Октябрьской площади такой планируют возвести за три года.

Но у каждого вопроса, как у медали, две стороны. В парламенте говорят, такое нововведение – пройденный этап. Такой сбор был, правда, не для физических лиц.

Пока вопрос только прорабатывается. Есть ли смысл и какова экономическая выгода – разберутся эксперты.