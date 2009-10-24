Перевод часов: повернуть время вспять

Сто десять стран перейдут на «зимнее» время в ночь с субботы на воскресенье. Перевести стрелки нужно будет назад на 60 минут.

В ночь на 25 октября Беларусь перейдет на «зимнее» время. Перевести стрелки нужно будет на час назад. Впервые эту процедуру провели в Великобритании в начале 20 века с целью экономии энергоресурсов. В Беларуси переводить стрелки начали с 1996 года. Сегодня «временные» изменения имеют место быть более чем в ста десяти странах мира.

Для него время буквально - деньги. Необычное хобби Андрея Мартынюка - деревянные часы - его же бизнес. С китайским циферблатом или в виде купола христианского храма - настенные биг-бены часовых дел мастера отсчитывают время в России, Польше, Словакии, на Украине.

- Первые часы я делал почти три года. Мне пришлось очень много литературы прочитать. Я стал часовщиком от начала и до конца, - рассказывает часовщик Андрей Мартынюк.

Он точно знает толк во времени. Андрей Мартынюк для своих часов даже породы дерева подбирает так, чтобы по цвету подходили. Количество пород в одних часах может доходить до пятнадцати.

- Основа у меня - шестеренки из ценных пород дерева: дуб, красное дерево, - с гордостью говорит Андрей.

- Хоть и говорят «Счастливые часов не наблюдают» - я наблюдаю, - заявляет телеоператор Владимир Щастливый.

Для человека с говорящей фамилией - Щастливый - забыть о времени - непозволительная роскошь. Владимир Иванович хоть и не думает о секундах свысока, но часы переводит исправно.

- Я работаю в основном в информационной студии, и здесь все регламентировано. В определенные часы выходят новости в прямом эфире - опоздать на них, сами понимаете, чревато, - поясняет Владимир.

Два раза в год здесь переводят стрелки не только на рельсовых путях. Правда, система перехода на «зимнее» время на железной дороге отработана годами. В три часа ночи с субботы на воскресенье все поезда остановятся и будут стоять в течение часа, а потом снова продолжат путь, но уже по новому времени. Тем, кто решил уехать в «неудобное» время, о «часе икс» напомнят кассиры.

А вот психологи уже напоминают: к переводу часов нужно подготовиться. Морально. Каждый организм на «временные» неудобства реагирует по-своему. Хотя «лишний» час еще никому не повредил.

- Человек может лучше выспаться, лучше отдохнуть, лучше набраться сил для будущей работы. У некоторых и такое есть: сбился ритм обычной жизни. Тогда им стоит задуматься и сказать себе: «И все-таки это хорошо», - советует Яков Коломинский, доктор психологических наук.

В этот день переводят стрелки более чем в ста десяти странах мира. На всех широтах от Канады до Австралии и во всех европейских государствах. Правда, некоторые страны от такой процедуры отказались. Сезонный перевод времени отменен в Японии, Китае, Эстонии. Не по вкусу такая смена режима узбекам, таджикам, туркменам, казахам и грузинам.

Изначально перевод часов был придуман ради экономии энергоресурсов. Идея принадлежит американскому государственному деятелю Бенджамину Франклину. Впервые эту идею поддержали в Великобритании в 1908 году. Наши энергетики до сих пор восхваляют господина Франклина: они уверены - при переходе на «зимнее» и «летнее» время удается сэкономить 0,25% годового электропотребления всей Беларуси

Все биг-бены Беларуси уже этой ночью сменят шаг. Стрелки нужно перевести назад на 60 минут. И именно этой ночью то, что в сутках 25 часов, вряд ли кого-то удивит.