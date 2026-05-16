А1, Белорусский детский фонд и ЮНФПА запустили третий сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети»

А1 совместно с Белорусским детским фондом и ЮНФПА запустили третий сезон Клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети». В этот раз инициатива посвящена безопасному и позитивному контенту для защиты детей и подростков в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как прошла первая встреча участников, – в сюжете Татьяны Волынчик.

Популярные лидеры мнений, за которыми следят тысячи белорусских подростков, снова собираются вместе. У клуба ответственных инфлюенсеров «Ты в сети», созданного A1 совместно с Белорусским детским фондом и Фондом ООН в области народонаселения, стартовал третий сезон. А1 продолжает решать важные социальные вопросы, поддерживая создание более безопасной онлайн-среды для подростков и помогая молодежи учиться распознавать цифровые угрозы и ответственно вести себя в интернете.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

У нас уже есть результаты предыдущих наших мероприятий, наших, так называемых, встреч с блогерами. Есть заинтересованность у детей, и есть заинтересованность у родителей правильно подавать информацию. Все наши люди, которые пользуются интернетом, они стали задумываться о том, что это небезопасно. Стартовую встречу rлуба провели в формате открытого диалога. Говорили о самом важном – цифровом благополучии, ментальном здоровье подростков и скрытых онлайн-угрозах. Вместе с психологами и экспертами блогеры разобрали реальные примеры из жизни. Например, как обычные гаджеты становятся инструментом психологического давления и к каким опасным последствиям может привести публикация личных данных ребенка.

Татьяна Ринкевич, блогер:

Мы стараемся максимально оградить своего маленького ребенка. Не всегда это получается, потому что мир очень открыт, и он может черпать источники информации абсолютно с разных сторон. Поэтому очень важно фильтровать не только то, что ты говоришь, но и то, что потребляет твой ребенок.