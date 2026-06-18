В Национальной библиотеке состоялся литературный батл

Творческий поединок собрал на одной площадке начинающих поэтов, прозаиков и уже признанных мастеров слова. Жюри оценивало не только оригинальность текстов, но также артистизм и умение держать внимание зала. Впрочем, интрига сохранялась до конца. Судьбу победителей решали не только эксперты, но и сами зрители через специальное голосование.

Павел Гордеюк, заместитель начальника социокультурного центра Национальной библиотеки Беларуси:

В рамках нашего, в том числе, сотрудничества с Союзом писателей, мы решили запустить такой конкурс. И сегодняшний вечер дает возможность многим людям открыть себя тоже с какой-то новой, необычной стороны. Мы думаем, что и в будущем мы продолжим такой фанат, когда люди могут свое хобби, свою любовь к литературе выразить таким образом, поделиться ими с другой публикой.

Уже 19 июня Национальная библиотека запускает проект «БиблиоЛЕТО», который перевернет представление о тишине в читальных залах. В программе – зажигательные танцы, мастер-классы и лекции. Завершит программу вечерний диджей-сет на смотровой площадке библиотеки. Музыка на высоте птичьего полета и Минск как на ладони – старт идеальных выходных обеспечен.