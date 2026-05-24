Крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры прошел в Минске

Сотни верующих объединил крестный ход в День славянской письменности и культуры. Молитвенное шествие стартовало от столичного Свято-Духова кафедрального собора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна верующих во главе с духовенством двигается по центральным улицам столицы. Крестный ход посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Шествие завершится у Минского замчища. Именно здесь, по археологическим данным, располагался первый православный храм Минска. Его постройка датируется XI веком. Крестный ход напоминает о духовных корнях, славянском единстве и великом наследии братьев-просветителей.

Иерей Антоний Гуров, клирик Свято-Духова кафедрального собора:

Праздник святых равноапостольных Мефодия и Кирилла – это особый день, потому что мы совершаем память братьев-просветителей, которые своими трудами положили основу славянской письменности, они создали славянский алфавит. И благодаря их трудам мы имеем возможность прославлять Господа Бога на нашем языке.

Крестный ход в День славянской письменности и культуры проходит ежегодно. Кирилл и Мефодий принесли слово, которое определило развитие всей славянской цивилизации. Сегодняшнее шествие – это живое свидетельство благодарности и верности этим традициям.