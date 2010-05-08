В Москве с моста Победы упали два автомобиля

В субботу утром на севере Москвы с моста Победы, расположенного на пересечении Ленинградского шоссе с улицей Адмирала Макарова, после ДТП упали два автомобиля.

На место происшествия прибыли несколько бригад «скорой помощи» и спасатели, приземлился вертолет МЧС. В машинах (по данным «Интерфакса», это были «Газель» и «Жигули», по данным РИА Новости, оба автомобиля были легковыми) находились только водители. Спасатели извлекли их из машин и оказали необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что движение на месте аварии было затруднено, однако, судя по расположенным на месте происшествия веб-камерам, по состоянию на 10:50 оно нормализовалось. Причины ДТП пока не установлены, сообщает Lenta.ru.