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В Москве с моста Победы упали два автомобиля

08 мая 2010 08:36
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В субботу утром на севере Москвы с моста Победы, расположенного на пересечении Ленинградского шоссе с улицей Адмирала Макарова, после ДТП упали два автомобиля.

На место происшествия прибыли несколько бригад «скорой помощи» и спасатели, приземлился вертолет МЧС. В машинах (по данным «Интерфакса», это были «Газель» и «Жигули», по данным РИА Новости, оба автомобиля были легковыми) находились только водители. Спасатели извлекли их из машин и оказали необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что движение на месте аварии было затруднено, однако, судя по расположенным на месте происшествия веб-камерам, по состоянию на 10:50 оно нормализовалось. Причины ДТП пока не установлены, сообщает Lenta.ru.

# общество # происшествия

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