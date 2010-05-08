Буровая платформа в Мексиканском заливе взорвалась из-за пузыря метана

Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, который привел к масштабной утечке нефти в море, скорее всего, произошел из-за пузыря метана, поднявшегося из скважины.

Такую версию изложил профессор калифорнийского университета в Беркли Роберт Би (Robert Bea), считающийся крупным специалистом в области обеспечения безопасности при проведении буровых работ.

По данным агентства, Би пришел к выводу о взрыве на платформе из-за газа на основе показаний очевидцев катастрофы, которые ему передали эксперты, расследующие причины инцидента.

Согласно версии Би, пузырь метана возник на большой глубине из-за нагревания, которое произошло в результате химической реакции в ходе цементирования скважины — одного из стандартных технологических процессов при подводном бурении. Рост температуры вызвал переход метана из жидкого состоянии в газообразное, после чего пузырь, увеличиваясь в размерах по мере подъема с глубины и падения давления, прорвал барьеры на своем пути и вырвался на поверхность.

Первый взрыв, по словам профессора, скорее всего, произошел в двигателях, установленных на буровой платформе, которые из-за попадания в них газа стали работать на предельно высокой скорости. Последовавшее возгорание привело к взрыву нефтяной смеси, которую выбросило на поверхность вслед за метаном.

Представитель оператора нефтеплатформы, компании BP, к которому агентство обратилось за комментарием, отказался подтвердить или опровергнуть версию Роберта Би. По словам сотрудника компании, какие-либо выводы можно будет сделать только по итогам полноценного расследования, которое пока еще не завершилось, сообщает Lenta.ru.