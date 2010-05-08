Защитный купол опустили на дно Мексиканского залива

Вес купола составляет около 100 т. Окончательная установка конструкции на дне займет еще около 12 часов, после чего специалисты начнут соединять купол с нефтеналивным судном. Полностью работы по подготовке к началу откачки нефти предполагается завершить в течение двух дней.
По плану BP, с помощью купола утечка на дне Мексиканского залива будет перекрыта на 85%. Нефть будет откачиваться в танкеры на поверхности. Ранее с помощью вентиля уже был перекрыт самый маленький из трех источников утечки. По оценкам экспертов, средняя скорость утечки составляет около 5 тыс. баррелей в день. Общий объем вытекшей нефти оценивается в 2,5 млн галлонов.
Нефть начала разливаться в Мексиканском заливе у берегов штата Луизиана после того, как 20 апреля произошла авария на буровой платформе Deepwater Horizon. После взрыва и последовавшего за ним пожара платформа затонула. Жертвами аварии стали 11 человек. 29 апреля в Луизиане в связи с угрозой экологической катастрофы из-за приближающегося к побережью нефтяного пятна было объявлено чрезвычайное положение. На следующий день ЧП также объявили власти штата Флорида. К 4 мая нефть из поврежденной скважины достигла берегов штата Луизиана, сообщает БЕЛТА.