Защитный купол опустили на дно Мексиканского залива

Команда специалистов компании BP завершила спуск на дно Мексиканского залива защитного купола, который должен перекрыть утечку нефти.

Вес купола составляет около 100 т. Окончательная установка конструкции на дне займет еще около 12 часов, после чего специалисты начнут соединять купол с нефтеналивным судном. Полностью работы по подготовке к началу откачки нефти предполагается завершить в течение двух дней.

По плану BP, с помощью купола утечка на дне Мексиканского залива будет перекрыта на 85%. Нефть будет откачиваться в танкеры на поверхности. Ранее с помощью вентиля уже был перекрыт самый маленький из трех источников утечки. По оценкам экспертов, средняя скорость утечки составляет около 5 тыс. баррелей в день. Общий объем вытекшей нефти оценивается в 2,5 млн галлонов.

Нефть начала разливаться в Мексиканском заливе у берегов штата Луизиана после того, как 20 апреля произошла авария на буровой платформе Deepwater Horizon. После взрыва и последовавшего за ним пожара платформа затонула. Жертвами аварии стали 11 человек. 29 апреля в Луизиане в связи с угрозой экологической катастрофы из-за приближающегося к побережью нефтяного пятна было объявлено чрезвычайное положение. На следующий день ЧП также объявили власти штата Флорида. К 4 мая нефть из поврежденной скважины достигла берегов штата Луизиана, сообщает БЕЛТА.