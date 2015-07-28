В Москве прошел форум руководителей ведущих СМИ государств-членов ШОС

Новости России. Странам Шанхайской организации сотрудничества необходимо вместе бороться с информационной агрессией. К такому мнению пришли 28 июля спикеры форума руководителей ведущих СМИ государств Шанхайской организации сотрудничества. Он завершился буквально два часа назад в Москве.

Добавим, что сейчас ведется работа по расширению взаимодействия ШОС с международными организациями. В том числе с Евразийским экономическим союзом. Участие в форуме приняли представители ведущих медиа из более чем десяти стран, в том числе и руководители крупнейших белорусских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.