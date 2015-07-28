Прямой эфир

«Универмаг «Слуцк» занесен на Республиканскую доску Почета

28 июля 2015 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ведущие предприятия Минщины по итогам 2014 года занесены на Республиканскую доску Почета. Среди организаций сферы услуг лучшим признан и «Универмаг «Слуцк». К слову, он занимает почетное место на Доске Почета уже в восьмой раз. Универмаг неоднократно удостаивался высоких оценок. Почетная награда Министерства торговли «Бронзовый Меркурий» дважды оказывалась в копилке торгового предприятия, в состав которого сегодня входят, кроме универмага, еще 13 магазинов. Из последних проектов — детское кафе — первое и пока единственное в городе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Человек, зажигающий огни ночного города. Фонарщик, заслуженный работник «Брестгорсвета» Виктор Кирисюк на СТВ
28 июля 2015 08:07

Человек, зажигающий огни ночного города. Фонарщик, заслуженный работник «Брестгорсвета» Виктор Кирисюк на СТВ

В Беларуси вступили в силу новые правила бытового обслуживания населения
28 июля 2015 07:20

В Беларуси вступили в силу новые правила бытового обслуживания населения

Завершается реализация государственной программы развития Нарочанского края
27 июля 2015 14:48

Завершается реализация государственной программы развития Нарочанского края