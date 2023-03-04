В Могилёве проснулся главный синоптик – медведь Фёдор

Новости Беларуси. В Могилеве проснулся главный синоптик – медведь Федор. Окончание его спячки – верный признак того, что весна будет ранней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Косолапый никогда не ошибается в прогнозах и уже больше 10 лет предсказывает потепление. Мишка ведет себя активно и имеет хороший аппетит. После долгого сна его откармливают вкусными и полезными продуктами. Федор – большой сладкоежка. Зимний сон для медведя – важный биологический процесс, он может длиться больше трех месяцев. К слову, то, что медведь в это время сосет лапу, правда.

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией Могилевского зоосада:

В дикой природе медведь ложится в спячку, когда нет кормов. У нас есть маленькая хитрость. Мы перестаем потихоньку его кормить с наступлением морозов, чтобы процесс биологический, как в дикой природе, произошел у него. И все, он спокойно ложится в спячку, зная, что кормов меньше, меньше, их вообще нет, ложится и спит.