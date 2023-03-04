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В Могилёве проснулся главный синоптик – медведь Фёдор

04 марта 2023 07:17
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Новости Беларуси. В Могилеве проснулся главный синоптик – медведь Федор. Окончание его спячки – верный признак того, что весна будет ранней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве проснулся главный синоптик – медведь Фёдор-1

Косолапый никогда не ошибается в прогнозах и уже больше 10 лет предсказывает потепление. Мишка ведет себя активно и имеет хороший аппетит. После долгого сна его откармливают вкусными и полезными продуктами. Федор – большой сладкоежка. Зимний сон для медведя – важный биологический процесс, он может длиться больше трех месяцев. К слову, то, что медведь в это время сосет лапу, правда.

В Могилёве проснулся главный синоптик – медведь Фёдор-4

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией Могилевского зоосада:
В дикой природе медведь ложится в спячку, когда нет кормов. У нас есть маленькая хитрость. Мы перестаем потихоньку его кормить с наступлением морозов, чтобы процесс биологический, как в дикой природе, произошел у него. И все, он спокойно ложится в спячку, зная, что кормов меньше, меньше, их вообще нет, ложится и спит.

В Могилёве проснулся главный синоптик – медведь Фёдор-7

В марте в Могилевском зоосаде ожидают пополнение. Молодые тигр и пума, которую привезут из Нижнего Новгорода. Сейчас для животных готовят просторные апартаменты, чтобы они смогли легко пройти адаптацию и быстро привыкли к новому дому.

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# Животные # общество # Иван Нижников # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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