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В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание

24 февраля 2026 10:03
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В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-1

Диана Галех, редактор:
Весна уже стучится в наши двери, а значит, пришло время для чего-то нового, яркого и свежего. Время обновить гардероб, чтобы встретить ее во всей красе. И где, как ни в магазине «Марко», найти все самое стильное и актуальное. Отправимся на шопинг.

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-3

Не могу представить свой весенний гардероб без удобных и стильных ботильонов. Это обувь на все случаи жизни, и в магазине «Марко» представлен довольно широкий ассортимент. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-5

Конечно же, я не могла не обратить внимание на эти яркие ботильоны. Здесь высокий каблук, но он довольно устойчивый. К тому же ботильоны выполнены из натуральных материалов, в них вы точно не останетесь незамеченной. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-7

Многие боятся каблуков из-за усталости, но в этой модели высота каблука подобрана идеально. Это не шпилька, в которой неудобно ходить по асфальту, а уверенный каблук. Он амортизирует шаг, а гибкая подошва позволяет ноге сгибаться естественно. В такой паре вы можете весь день гулять по городу, затем заехать в офис, а потом отправиться на встречу, не меняя обуви. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-9

Если вы цените комфорт, обратите внимание на обувь на низком ходу. Она будет очень удобна и для автомобилистов. Здесь довольно гибкая подошва, она сгибается вместе со стопой, нет никакого ощущения колодки. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-11

Для повседневной жизни я ищу удобную обувь, поэтому остановила свой выбор на этой модели. Здесь довольно устойчивый каблук, интересная декоративная отделка, довольно нейтральный цвет, который отлично впишется в мой гардероб. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-13

Весь март продолжается распродажа. Скидки до 70 % на обувь всех сезонов. Ищите зеленые ценники в магазинах «Марко». 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-15

Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, поэтому спортивная обувь занимает особое место в моем гардеробе. Для себя я присмотрела вот эти кроссовки. В них я смогу гулять, путешествовать. Мне очень понравилась здесь яркая, интересная акцентная шнуровка, контрастная подошва. Сами кроссовки выполнены из натуральной кожи, к тому же они утеплены и отлично подойдут на раннюю весну. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-17

Вот такая новинка появилась в весенней коллекции. Обладательницам широкой стопы я рекомендую обращать внимание в магазинах «Марко» на модели с такой желтой биркой. Это модели повышенной полноты. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-19

А вы знали историю балеток? Они получили свое название за сходство с профессиональной обувью в балете. Они были созданы в конце XIX века в Нью-Йорке. В 1949 году балетки попали на обложку модного журнала Vogue и обрели всемирную популярность благодаря киноэкрану, где в них появились Одри Хепберн и Бриджит Бардо. Следующая волна популярности балеток пришлась на 80-е годы. С тех пор они считаются классикой моды. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-21

В новой коллекции «Марко» можно найти туфли на любой вкус. Натуральные материалы, актуальные расцветки, модные принты. Модели разработаны с учетом анатомии женской стопы. Внутренняя стелька выполнена из натуральной кожи. Это очень важно. Когда вы ходите, нагрузка распределяется равномерно. Мне приглянулись эти нежные голубые лодочки. Настоящий цвет весны. Очень актуальное здесь украшение идет. Будет отлично подчеркивать женскую ножку. К тому же здесь самый модный каблук Kitten Heels. Он очень удобный и в тренде. 

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-23

Сапоги-байкеры не теряют своей актуальности и в этом сезоне. Они по-прежнему в тренде. Несмотря на свой брутальный вид, они отлично впишутся даже в романтичный образ. Широкий каблук дает отличную устойчивость. Вы можете танцевать, ходить по городу, путешествовать. Натуральная кожа быстро принимает форму стопы. Никакой усталости даже после долгого дня. Это комфорт в стиле вестерн.

В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание-25

Мой шопинг удался, и я готова встречать эту весну красиво вместе с «Марко»!

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