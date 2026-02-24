В «Марко» скидки до 70% на обувь всех сезонов! Показываем, на какие трендовые модели стоит обратить внимание

Диана Галех, редактор:

Весна уже стучится в наши двери, а значит, пришло время для чего-то нового, яркого и свежего. Время обновить гардероб, чтобы встретить ее во всей красе. И где, как ни в магазине «Марко», найти все самое стильное и актуальное. Отправимся на шопинг.

Не могу представить свой весенний гардероб без удобных и стильных ботильонов. Это обувь на все случаи жизни, и в магазине «Марко» представлен довольно широкий ассортимент.

Конечно же, я не могла не обратить внимание на эти яркие ботильоны. Здесь высокий каблук, но он довольно устойчивый. К тому же ботильоны выполнены из натуральных материалов, в них вы точно не останетесь незамеченной.

Многие боятся каблуков из-за усталости, но в этой модели высота каблука подобрана идеально. Это не шпилька, в которой неудобно ходить по асфальту, а уверенный каблук. Он амортизирует шаг, а гибкая подошва позволяет ноге сгибаться естественно. В такой паре вы можете весь день гулять по городу, затем заехать в офис, а потом отправиться на встречу, не меняя обуви.

Если вы цените комфорт, обратите внимание на обувь на низком ходу. Она будет очень удобна и для автомобилистов. Здесь довольно гибкая подошва, она сгибается вместе со стопой, нет никакого ощущения колодки.

Для повседневной жизни я ищу удобную обувь, поэтому остановила свой выбор на этой модели. Здесь довольно устойчивый каблук, интересная декоративная отделка, довольно нейтральный цвет, который отлично впишется в мой гардероб.

Весь март продолжается распродажа. Скидки до 70 % на обувь всех сезонов. Ищите зеленые ценники в магазинах «Марко».

Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, поэтому спортивная обувь занимает особое место в моем гардеробе. Для себя я присмотрела вот эти кроссовки. В них я смогу гулять, путешествовать. Мне очень понравилась здесь яркая, интересная акцентная шнуровка, контрастная подошва. Сами кроссовки выполнены из натуральной кожи, к тому же они утеплены и отлично подойдут на раннюю весну.

Вот такая новинка появилась в весенней коллекции. Обладательницам широкой стопы я рекомендую обращать внимание в магазинах «Марко» на модели с такой желтой биркой. Это модели повышенной полноты.

А вы знали историю балеток? Они получили свое название за сходство с профессиональной обувью в балете. Они были созданы в конце XIX века в Нью-Йорке. В 1949 году балетки попали на обложку модного журнала Vogue и обрели всемирную популярность благодаря киноэкрану, где в них появились Одри Хепберн и Бриджит Бардо. Следующая волна популярности балеток пришлась на 80-е годы. С тех пор они считаются классикой моды.

В новой коллекции «Марко» можно найти туфли на любой вкус. Натуральные материалы, актуальные расцветки, модные принты. Модели разработаны с учетом анатомии женской стопы. Внутренняя стелька выполнена из натуральной кожи. Это очень важно. Когда вы ходите, нагрузка распределяется равномерно. Мне приглянулись эти нежные голубые лодочки. Настоящий цвет весны. Очень актуальное здесь украшение идет. Будет отлично подчеркивать женскую ножку. К тому же здесь самый модный каблук Kitten Heels. Он очень удобный и в тренде.

Сапоги-байкеры не теряют своей актуальности и в этом сезоне. Они по-прежнему в тренде. Несмотря на свой брутальный вид, они отлично впишутся даже в романтичный образ. Широкий каблук дает отличную устойчивость. Вы можете танцевать, ходить по городу, путешествовать. Натуральная кожа быстро принимает форму стопы. Никакой усталости даже после долгого дня. Это комфорт в стиле вестерн.