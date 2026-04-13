В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Денис Дук: В Академии управления работает очень серьезный коллектив профессионалов. Разве с такими людьми мы не выполним поручение Президента? Конечно, выполним.

Александр Осенко: Президент, назначая вас на должность ректора Академии управления, сказал: умри, но сделай, чтобы Академия была в лучшей стране.

Денис Дук: Золото, бриллианты нашли уже мои ученики.

Александр Осенко: Хорошо. А золото, бриллианты?

А вспомните свою первую экспедицию.

Александр Осенко: Это говорит историк.

Будем практиковать то, что наши продкі елі спрадвеку.

Александр Осенко:

История циклична?

Денис Дук:

За всю историю Беларуси 80 лет мирного неба не было никогда. Вы представляете, никогда.

Что женщине надо для рыбалки? Спиннинг чтобы сама убирала, удочку чтобы сама убирала.

Александр Осенко:

Дорогие зрители, вы услышали лайфхак, как приучить жену ездить на рыбалку?

Где Крест Евфросинии?

Денис Дук:

Рано или поздно белорусы найдут свою реликвию.

Александр Осенко:

Шикарно.

Денис Дук:

Ну что, неплохо.