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Как в Академии готовят будущих управленцев и почему она лучшая в стране? Денис Дук – в «Рецепте настоящего белоруса»

13 апреля 2026 18:15
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Как в Академии готовят будущих управленцев и почему она лучшая в стране? Денис Дук – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Рад видеть земляка.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Взаимно.

Будем практиковать то, что наши продкі елі спрадвеку.

Александр Осенко:
Это говорит историк.

А вспомните свою первую экспедицию. 

Денис Дук:
1999 год, лето, коллегиум будущий.

Александр Осенко:
Хорошо. А золото, бриллианты? 

Денис Дук:
Золото, бриллианты нашли уже мои ученики.

Александр Осенко:
Президент, назначая вас на должность ректора Академии управления, сказал: умри, но сделай, чтобы Академия была в лучшей стране.

Денис Дук:
В Академии управления работает очень серьезный коллектив профессионалов. Разве с такими людьми мы не выполним поручение Президента? Конечно, выполним.

Как в Академии готовят будущих управленцев и почему она лучшая в стране? Денис Дук – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
История циклична?

Денис Дук:
За всю историю Беларуси 80 лет мирного неба не было никогда. Вы представляете, никогда. 

Что женщине надо для рыбалки? Спиннинг чтобы сама убирала, удочку чтобы сама убирала.

Александр Осенко:
Дорогие зрители, вы услышали лайфхак, как приучить жену ездить на рыбалку? 

Где Крест Евфросинии?

Денис Дук:
Рано или поздно белорусы найдут свою реликвию.

Александр Осенко:
Шикарно. 

Денис Дук:
Ну что, неплохо.

Смотрите новый выпуск 19 апреля в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Денис Дук # Александр Осенко

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