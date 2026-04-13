В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад видеть земляка.
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Взаимно.
Будем практиковать то, что наши продкі елі спрадвеку.
Александр Осенко:
Это говорит историк.
А вспомните свою первую экспедицию.
Денис Дук:
1999 год, лето, коллегиум будущий.
Александр Осенко:
Хорошо. А золото, бриллианты?
Денис Дук:
Золото, бриллианты нашли уже мои ученики.
Александр Осенко:
Президент, назначая вас на должность ректора Академии управления, сказал: умри, но сделай, чтобы Академия была в лучшей стране.
Денис Дук:
В Академии управления работает очень серьезный коллектив профессионалов. Разве с такими людьми мы не выполним поручение Президента? Конечно, выполним.
Александр Осенко:
История циклична?
Денис Дук:
За всю историю Беларуси 80 лет мирного неба не было никогда. Вы представляете, никогда.
Что женщине надо для рыбалки? Спиннинг чтобы сама убирала, удочку чтобы сама убирала.
Александр Осенко:
Дорогие зрители, вы услышали лайфхак, как приучить жену ездить на рыбалку?
Где Крест Евфросинии?
Денис Дук:
Рано или поздно белорусы найдут свою реликвию.
Александр Осенко:
Шикарно.
Денис Дук:
Ну что, неплохо.
Смотрите новый выпуск 19 апреля в 10:15 на «РТР-Беларусь».