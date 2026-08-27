Как оставаться в состоянии психологического комфорта? Советы от психолога

Юлия Чернышенко, психолог:

Маленькие ритуалы для психологического комфорта. Давайте начнем с того, что же такое психологический комфорт? Есть ли универсальное определение, которое подходит каждому? Нет, конечно же, универсального определения психологического комфорта нет. Я задам вопрос вам, а что для вас такое комфорт? В каких обстоятельствах, при каких условиях вы чувствуете себя хорошо?

Ловушка привычного: как мозг заставляет нас терпеть неудобное? Объяснила психолог

Уровень психологического комфорта определяет каждый человек для себя, как вы себя чувствуете в данный момент, что вы ощущаете, что вам комфортно, некомфортно. И тогда человек начинает говорить, какие условия, что формирует его психологический комфорт.