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Как оставаться в состоянии психологического комфорта? Советы от психолога

27 августа 2026 08:08
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Как оставаться в состоянии психологического комфорта? Советы от психолога-1

Юлия Чернышенко, психолог:
Маленькие ритуалы для психологического комфорта. Давайте начнем с того, что же такое психологический комфорт? Есть ли универсальное определение, которое подходит каждому? Нет, конечно же, универсального определения психологического комфорта нет. Я задам вопрос вам, а что для вас такое комфорт? В каких обстоятельствах, при каких условиях вы чувствуете себя хорошо? 

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Уровень психологического комфорта определяет каждый человек для себя, как вы себя чувствуете в данный момент, что вы ощущаете, что вам комфортно, некомфортно. И тогда человек начинает говорить, какие условия, что формирует его психологический комфорт. 

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# Психология

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