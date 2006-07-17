В Минском зоопарке - новоселы

На этот раз новоселами стали журавль-красавка, пара мангустов и полуторамесячные косули.:Сегодня в питомнике более тысячи животных. Журавль Миша, которому нет еще года, прибыл в Минск из Азербайджана. С рождения его выкармливают люди, а потому человека он совершенно не боится. С сегодняшнего дня этой редкой и красивой птицей могут полюбоваться все посетители зоопарка. Теперь он делит вольер с золотым фазаном. До этого степной красавец, как и все новички, был на месячном карантине. Из Гродно в зоопарк привезли и парочку мангустов. Похоже, что эти хищники на новом месте чувствуют себя как дома. Зверьки очень любопытны и подвижны. Наверно, поэтому они привлекают особое внимание посетителей. Среди новоселов и маленькие косули. Несмотря на юный возраст (всего полтора месяца), они очень грациозны. Этих красавиц Минскому зоопарку подарил Витебский. Такие обмены - одна из возможностей пополнить коллекцию новыми видами животных. Посетителей в зоопарке всегда много. И это не случайно: посмотреть действительно есть на что. Администрация зоопарка раскрыла небольшой секрет. Уже в августе постоянную прописку здесь получат новые обитатели - морж и северно-морские котики.