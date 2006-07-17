Медицинское оборудование из Китая будет доставлено в районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Беларусь и Китай определили порядок предоставления помощи пострадавшим от аварии на ЧАЭС. 17 июля руководитель МЧС Энвер Бариев и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси У Хунбинь подпишут обменные письма между правительствами Беларуси и Китая, определяющие порядок предоставления нашей стране безвозмездной помощи.

Стороны договорились, что правительство Китая ответственно за авиадоставку медицинского оборудования и компьютеров в Минск и оплачивает связанные с этим расходы. В свою очередь правительство Беларуси возлагает на себя ответственность за груз после его прибытия в столицу и несет все последующие накладные и транспортные расходы.

Церемония подписания обменных писем подтвердит договоренность между китайским и белорусским правительствами о поставке медоборудования и компьютеров, предназначенных для пострадавших от чернобыльской аварии районов. Ожидается, что этот груз доставят в 14 районных больниц.