В работе ревизоров Белорусской железной дороги выявлены нарушения
Транспортная прокуратура республики Беларусь проверила работу контрольно-ревизионной службы Белорусской железной дороги по обеспечению сохранности госсобственности за 2004-2005 годы.
Установлен ряд нарушений в аппарате контрольно-ревизионной службы, в отделах Минского, Брестского и Могилевского отделений дороги, а также факты некачественного проведения ревизий, необоснованной выдачи бесплатных проездных документов.Также правоохранительными органами на транспорте выявлены факты получения взяток сотрудниками контрольно-ревизионного аппарата железной дороги. К материальной и дисциплинарной ответственности привлечены пять работников отделений дороги и к дисциплинарной ответственности привлечены начальники ряда контрольно-ревизионных подразделений.