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В работе ревизоров Белорусской железной дороги выявлены нарушения

17 июля 2006 08:13
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Транспортная прокуратура республики Беларусь проверила работу контрольно-ревизионной службы Белорусской железной дороги по обеспечению сохранности госсобственности за 2004-2005 годы. Установлен ряд нарушений в аппарате контрольно-ревизионной службы, в отделах Минского, Брестского и Могилевского отделений дороги, а также факты некачественного проведения ревизий, необоснованной выдачи бесплатных проездных документов.Также правоохранительными органами на транспорте выявлены факты получения взяток сотрудниками контрольно-ревизионного аппарата железной дороги. К материальной и дисциплинарной ответственности привлечены пять работников отделений дороги и к дисциплинарной ответственности привлечены начальники ряда контрольно-ревизионных подразделений.
# общество

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