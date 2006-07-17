В работе ревизоров Белорусской железной дороги выявлены нарушения

17 июля начнется отправка новобранцев в войска

Пока новобранцы выглядят немного смешно и неуклюже. Команды вроде бы знают, но не все выполняют правильно. Несмотря на то, что не все у них еще получается, как положено по воинскому Уставу - настроение у всех великолепное.