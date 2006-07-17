Прием документов в Академию МВД завершен

17 июля станут известными имена счастливчиков, прошедших по конкурсу. Им предстоит постигать специальные учебные дисциплины 5 лет, стоять в нарядах и жить в дали от дома - в общежитиях МВД.

С каждым годом военные вузы страны пользуются у абитуриентов все большей популярностью. Только в Академию МВД выразили желание поступить более 1200 юношей и девушек. Это современное учебное заведение, готовящее высококлассных специалистов по пяти специальностям.

В этом году - каждый десятый курсант окончил академию с отличием, один из них - получал президентскую стипендию, многие имеют благодарности за раскрытие преступлений во время практики. Неудивительно, что конкурс на поступление среди абитуриентов в Академию МВД значительно вырос.

По словам членов приемной комиссии - всю неделю у дверей академии была очередь. Подать заявление спешили выпускники со всей Беларуси. А осенью к первокурсникам присоединятся и российские курсанты. По традиции они приедут в главный милицейский вуз страны учиться по обмену.