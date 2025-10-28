В минском пансионате «Гармония» открыли современный жилой комплекс

В Беларуси последовательно строятся и модернизируются объекты социальной сферы. Сегодня, 28 октября, в минском пансионате «Гармония» открылся современный жилой корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая очередь реконструкции и развития учреждения, где уход оказывают людям со сложными заболеваниями. Для них созданы все необходимые условия для проживания, реабилитации и досуга. Организовано пятиразовое питание и безбарьерная среда. Разработано 18 социальных проектов. Открыты швейная и гончарная мастерские, художественная студия.

Валентина Скороделова: Очень нравится здесь. Здесь хорошие условия, прекрасный корпус, очень красиво, все оборудовано хорошо, прекрасные мастерские.

Эльмира Шерметова, директор государственного учреждения «Минский городской социальный пансионат «Гармония»:

Здесь на сегодняшний день созданы самые современные условия для полноценной круглосуточной жизни наших подопечных. Чтобы каждый проживающий наш подопечный имел возможность выбрать любимое дело по душе, развивать свои навыки, развивать свои способности. А ведь самое главное – они будут чувствовать себя нужными в этом мире.

Также в этом месяце будет введен в эксплуатацию новый корпус социального пансионата «Вяча» на 100 мест. Ведется строительство детского пансионата, ввод которого запланирован на 2027 год.