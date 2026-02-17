В минском лесопарке «Медвежино» построят три лыжероллерные трассы

Лесопарк «Медвежино» в Минске обустроят для занятий лыжными гонками и биатлоном. Концепция проекта уже готова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесопарке появятся три трассы протяженностью 3,3 тысячи, 2,5 и полторы тысячи метров. Для удобства спортсменов и тренеров планируют создать пункт проката спортивного инвентаря, а также вакс-кабины для подготовки лыж. Кроме того, в парке имени Уго Чавеса завершается обустройство лыжероллерной трассы. Спрос на такие объекты растет – все больше минчан увлекаются спортом.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Если говорить про соревнования, то 265 спортивных соревнований проведено на территории города. Это на уровне районных и городских соревнований. Еще в планах 42 спортивных мероприятия и 90 соревнований районного уровня. Конечно, мы не забываем и про спортивную составляющую. У нас активно проводят чемпионаты и первенства города. Также по лыжным гонкам проходят «Столичный кубок» и чемпионат города Минска среди любительских команд, которые в финальную фазу вступят в конце марта и в апреле будут финальные матчи.

Развитие спортивной инфраструктуры столицы не останавливается. Так, завершена реконструкция спортивного комплекса на улице Даумана. Уходящая зима оказалась снежной, и городские службы активно использовали погодные условия для организации досуга минчан.