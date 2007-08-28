В Минске завершается эпоха "Икарусов"

В начале сентября последние 35 автобусов этой марки отправят на пенсию.

Старенький "Икарус", несмотря на свой почтенный возраст, заводится с полоборота. Его колеса пробежали уже более миллиона километров. Средний возраст автобусов венгерского производства почти 20 лет. Они бы и дальше перевозили пассажиров, но время берет свое.

Трехдверные "Икарусы" списали уже давно, по улицам колесят лишь автобусы с гармошкой. 5 сентября и их снимут с маршрутов. Столичные автопарки уже получили на замену новенькие МАЗы.

Первые "Икарусы" на столичных улицах появились почти 40 лет назад. Минчане сразу оценили невиданный доселе комфорт, да и водители с большим удовольствием пересаживались на новые автобусы. По тем временам это были современные, экономичные и безопасные машины.

Водители полюбили "Икарус" за его удобство и надежность. И теперь им тяжело прощаться с машинами, которые для многих остаются символом эпохи. Минчане, уверены столичные транспортники, еще долго будут вспоминать венгерские автобусы с определенной долей ностальгии.

Большую часть автобусов-пенсионеров в ближайшее время распилят на металлолом. Хорошо сохранившиеся экземпляры будут проданы и, наверное, еще тряхнут стариной.

