У Минска-юбиляра появится своя символика

С изображением новой символики будет выпускаться продукция 33 столичных предприятий.

Она будет отображена и в световом оформлении ночного Минска. Новый символ праздничной столицы горожане смогут оценить на репетиции светошоу - 5 сентября.

Нынешний праздник - юбилейный, а значит, он будет масштабнее предыдущих. За 2 десятка лет (именно столько в Минске проводятся Дни города), такие мероприятия научились проводить с размахом. И хотя с каждым разом удивить минчан становится все сложнее, без сюрпризов не обойдется. На два дня в центре столицы, неподалеку от Стелы раскинет шатры средневековый рыцарский город, проведет соревнования клуб минских рекордов. Предприятия тоже посостязаются - за выпуск лучшей продукции с юбилейной символикой. К слову, она уже утверждена: сердечко с изображением минского герба.

На окраинах будет также нарядно, как и в центре. По всему Минску будут расставлены металлические конструкции разных форм, которые превратятся ночью в светящиеся фигуры. Возле здания Минской городской ратуши монтируют цветочные часы. Электронный часовой механизм установят на бетонной подушке и закроют его специальной решеткой. Циферблат украсят цветами. Чтобы не создавать помех для движения стрелок, подобрали низкорослые сорта - бегония и цинерария.

В этом году мероприятия пройдут по всему городу, включая даже самые отдаленные районы. Уже написаны сценарии Праздника улицы Асаналиева, улицы Волоха, микрорайона Лошица. Причем до конца все секреты не раскрываются. Каждый район планирует удивить жителей чем-то неповторимым.