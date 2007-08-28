Она умеет делать подъезды не только чище, но и красивее

Унылые стены подъездов одного из столичных домов по улице Тимошенко оживили произведения настенной живописи.

Автор - не профессиональный художник. Метлу на кисти поменяла работник ЖЭСа № 81. Рабочий день Натальи Устилко начинается в 6:30 утра. График расписан поминутно: за 8 часов нужно убрать дворовую территорию, помыть в подъездах и о цветах позаботиться. Их за четыре года работы в ЖЭСе Наталья посадила и вырастила тысячи.

Наталья не только делает подъезды чище, но и красивее. За два года художница уже превратила три из них в сказку. Здесь и гномы, и русалки, и даже обычные трубы, расцвели, как березки. В основном, рисует мультяшек. Все потому, что маленькие жители просят.

Вначале на один рисунок уходило 2 дня. Сегодня вся стена преображается за день. Работает и быстро, и увлечённо. Людям нравится. В сказочных подъездах фотографируются, приходят на экскурсии. Да и сами жильцы в последнее время перестали пользоваться лифтом. Говорят, что по 9 этажам пройтись приятно.

Рисует Наталья в нерабочее время и даже не в своем подъезде. Порою, так увлекается, что задерживается до ночи. Однако своего времени художница не жалеет. Чего только не сделаешь, чтобы порадовать жильцов и превратить скучный подъезд в сказку.

