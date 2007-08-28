В Советском районе планируют масштабно поздравить Минск с 940-летием

Главные праздничные гуляния в Советском районе столицы развернутся в Парке дружбы народов.

Не меньше сотни самодеятельных и профессиональных артистов, полтора десятка праздничных площадок, полсотни торговых объектов - так Советский район поздравит столицу с 940-летием. Главное место гуляний и дата - парк Дружбы народов, 8 сентября. По традиции шумный и музыкальный, в этом году праздник станет еще и вкусным.

Впрочем, весело, вкусно и душевно будет не только в центре. Праздник двора в Советском районе пройдет уже 3 год подряд. Сейчас чести удостоился двор дома №19, корпус 4, по Логойскому тракту. Жильцы сами наводят здесь красоту.

Оксана Волкова, начальник отдела идеологической работы администрации Советского района Минска: "Мы нашли возможность поощрить этих жителей ценными подарками, сувенирами. За то, что они убирали свой двор, и за то, что они увеличивают население района. Среди поздравляемых будут семьи, где есть маленькие дети."

На празднике города будут гулять и стар и млад. 9 сентября на улице Гамарника - программа для ветеранов. Студентам БНТУ и университета информатики и радиоэлектроники тоже будет интересно.

Оксана Волкова: "Праздничная программа будет включать спортивный и культурный блок. Конечно, коснутся и истории Минска, белорусских традиций, национальных традиций студентов вузов. Это будет нечто новое как для вузов, так и для нашего района."

К празднику города в Советском районе начали готовиться месяца два назад. Организаторы все же интригуют: это будет нечто такое, что непременно запомнится. Ждать осталось недолго.

