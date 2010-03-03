В Минске запланирован ряд праздничных мероприятий к 8 марта

Самой знаковой по традиции станет церемония вручения ордена Матери многодетным женщинам.

Цветы, подарки и финансовую поддержку в размере 5 бюджетов прожиточного минимума в этом году получат шесть минчанок.

Торжественный прием пройдет для женщин, которые активно участвуют в жизни столицы. Чествовать будут, руководителей, врачей, педагогов и спортсменок.

Кроме того, во всех районах города для милых дам пройдут концерты, кинопоказы и спектакли. Тех, кто не сможет прийти на праздник, поздравить придут домой.

Наталья Проскурова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В преддверии этого праздника ни одна женщина Минска не останется без поздравления от окружающих ее мужчин, в частности, а также от наших общественных объединений, которых в Минске достаточно большое количество. Ко всем мероприятия, которые будут проходить и в администрациях районов, и на уровне города, общественные объединения активно подключаются, и я думаю, что мы дойдем до каждой женщины.