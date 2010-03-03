Защитники животных требуют кастрировать знаменитого медведя Кнута

Группа по защите прав животных призывает кастрировать ставшего знаменитым полярного медведя Кнута в ближайшем будущем. Данное решение было принято ветеринарами, чтобы избежать кровосмешения.

Трехлетний любимец Берлинского зоопарка в прошлом году начал проживание со своей подругой, медведицей Джованни, однако организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) настаивает на недопустимости их спаривания.

Все дело в том, что у Кнута и Джованни – общий предок (дед) и скрещивание медведей может привести к нарушению генетического кода у потомства и мутациям. Как говорится в заявлении организации, «лишь кастрация Кнута позволит обеспечить ему долгую и счастливую жизнь с Джованни», сообщает MIGnews.com.