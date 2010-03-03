Жак Рогге утвердил победу Лайсачека над Плющенко

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге заявил, что результаты мужского олимпийского турнира фигуристов, в котором американец Эван Лайсачек победил россиянина Евгения Плющенко, не вызывают сомнений.

Плющенко жаловался на судейство, но Рогге назвал работу арбитров безупречной, сообщает Associated Press. Президент МОК добавил, что специалисты возглавляемой им организации обсуждали этот вопрос с Международным союзом конькобежцев (ISU) и пришли к выводу, что критиковать судей абсолютно не за что. По словам Рогге, арбитры судили в соответствии с системой правил, которая была официально утверждена.

Что касается заявления Плющенко о том, что нынешнюю систему судейства необходимо менять, то Рогге сказал, что спортсмену следует обратиться в Федерацию фигурного катания России. После этого федерация должна внести предложение об изменении правил в ISU.

По окончании турнира фигуристов Плющенко заявил, в частности, что будет «бороться за свою медаль», а также сказал, что руководство Национальной федерации фигурного катания необходимо поменять. Что касается судейства, то россиянин считает, что арбитры отнеслись к нему предвзято, пишет Lenta.ru.

Эван Лайсачек стал первым с 1994 олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании, который не сделал прыжок в четыре оборота. В то же время, как отмечает Associated Press, его программа была лучше приспособлена к современной системе судейства. В частности, американец получил надбавку за то, что пять из восьми прыжков в произвольной программе он сделал во второй ее части. Плющенко выполнил четверной прыжок как в короткой, так и в произвольной программе.