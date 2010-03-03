Уголовное дело в отношении должностных лиц «Абсолютбанка» будет доведено до суда

Об этом сегодня в Минске сообщил генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич.

Он отметил, что в обменном пункте «Абсолютбанка» у универсама «Автозаводской» были созданы условия для нападения. Генпрокурор пока не уточнил, в отношении кого из руководителей возбуждено уголовное дело.

В минском универсаме по улице Варвашени 10 декабря прошлого года убили кассира обменного пункта валют и похитили 35 миллионов белорусских рублей. Тело 21-летней девушки обнаружил водитель-инкассатор, который и позвонил в милицию.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Возбуждено дело в отношении этих лиц, которые не обеспечили безопасность и охрану труда. Мы доведём это дело до суда. Но мы считаем, что были созданы благоприятные условия для убийцы, который мог спрятаться, дождаться, когда она выйдет и совершить преступление.

Вообще же, статистика свидетельствует о снижении количества убийств в республике: за последние девять лет – сокращение практически вдвое.

В тоже время, правоохранителей тревожит, что каждое второе убийство происходит во время совместного распития спиртного. Причем уровень тяжких преступлений в сельской местности втрое выше.

Все чаще героинями криминальной хроники становятся нетрезвые женщины. В Генпрокуратуре такую тенденцию связывают не только с алкоголизмом, но и с тем, что слабый пол стал активно сопротивляться проявлению насилия.

Так, в прошлом году совершено 3 заказных убийства, 2 из которых – в отношении бывших или нынешних мужей. Вообще же заказные убийства в Беларуси носят единичный характер. В среднем, в год в стране происходит не более 5 таких преступлений.