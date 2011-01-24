В Минске за два дня выпала почти четверть месячной нормы осадков

А с начала зимы из города вывезли более миллиона кубометров снега.

Активно работы идут в спальных районах. Машины, которые мешают очистке территорий, эвакуируют на штрафстоянки.

Вместе с тем большие сугробы до сих пор остались на зеленых зонах около торговых объектов. Председатель Мингорисполкома поручил до конца недели навести там порядок вместе с руководителями магазинов. В противном случае их ждет штраф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:

Нам вместе с торговлей надо обратить на это серьезное внимание. Конечно, они сами должны убирать около себя снег, но дорожные службы сегодня готовы оказать им посильную помощь в вывозке снега, предоставлении техники — естественно, за оплату, с тем, чтобы обеспечить нормальное состояние территорий.