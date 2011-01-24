Александр Лукашенко принимает с отчетом начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Николая Фурсевича

Всего за минувший год госинспекция провела свыше 9 тысяч рейдов и более двухсот проверок субъектов хозяйствования.

При этом они были направлены не только на пресечение правонарушений, но и на оценку работы арендаторов и пользователей лесных, охотничьих и рыболовных угодий, местных исполнительных и распорядительных органов. За прошлый год выявлено более 14 тысяч нарушений природоохранного законодательства.

Выполняя поручения Президента, которые были даны при назначении начальника госинспекции в июне 2010 года, эта структура значительно усилила контроль за ведением лесного хозяйства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нарушителей задержали на 16% больше.