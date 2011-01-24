Г. Василевич: С 2007 года число обращений граждан в Генпрокуратуру увеличилось на 35-40% процентов

В Беларуси стабильно снижается уровень преступности. Об этом сообщил сегодня генеральный прокурор страны Григорий Василевич, комментируя итоги работы органов прокуратуры за минувший год.

Снижение почти на 7%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За последние три года наметилась устойчивая тенденция к сокращению числа тяжких и особо тяжких преступлений. Существенно вырос и уровень их раскрываемости.

Что касается работы Генпрокуратуры в текущем году, то она направлена, прежде всего, на снижение числа обращений граждан.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

В последнее время прослеживается тенденция роста числа обращений граждан в органы прокуратуры. С 2007 года, когда число обращений составляло около 7,5 тысяч, оно увеличилось на 35-40% процентов, достигнув более чем 12 тысяч. И это еще большая нагрузка на сотрудников Генпрокуратуры. Наша задача — добиться того, чтобы должностные лица и организации выполняли свою работу надлежащим образом.