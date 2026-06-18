Белоруска выиграла авто от «Санты» в свой день рождения – победу принесла покупка шоколада

Александра Каштанова, ведущая:

Эта история звучит как сюжет для голливудского кино. Мария Бубнова из Кобрина отмечала свой день рождения, принимала поздравления, отвечала на звонки, один из них оказался тем самым, после которого мы готовы поверить в любые чудеса. Александр Стасевич, ведущий:

Ей сообщили, что она выиграла автомобиль, и, как оказалось позже, за покупку шоколадки в магазине «Санта». Невероятная история победы в следующем сюжете.

– Это Кобрин. Меня зовут Александр Межедный. Мы с вами в финале 27-го тура рекламной игры от «Санта». Как думаете, что у меня в руках? Нет, это не шоколад, это автомобиль. Как это возможно, спросите? Да я сам хочу узнать. Для этого мы встретимся с победителем 27-го тура рекламной игры от «Санта». Итак, Мария Александровна, я спешу к вам. Здравствуйте.

Мария Бубнова, г. Кобрин:

Здравствуйте. Меня зовут Мария. Я из города Кобрин. Заслуженный пенсионер.

– Когда вы узнали, что вы стали победителем, что испытали?

– Узнала 12-го, в день рождения. Это огромный подарок мне. Я как раз готовилась печь торт, украшать. Надо было белый шоколад добавить в крем. Покупала игровой товар.

– Это неожиданно. Хорошо, когда в день рождения еще такой подарок.

– Вот он, ваш красавец, автомобиль!

– Радость, конечно, в душе. Я думаю, что я везучий человек.

– Вот он, тот самый замечательный золотой ключик от вашего нового счастья. Держите.