В Минске впервые появятся три общежития для строителей-холостяков

На вопросы ведущей отвечает Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой».

Евгений Вовна:

Мингорисполком принял решение, чтобы 5% строящегося жилья в ЖСК предназначалось строителям города. Благодаря этому мы уже продвинули свою очередь, но все равно в нашем объединении на очереди стоит более 8 тысяч очередников. К тому же, у нас на балансе много общежитий, в котором проживает много наших работников, причем и с детьми. Для холостяков впервые мы заложили три общежития в Уручье. В марте 2011 года мы уже будем вводить в эксплуатацию первое общежитие.

Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся строительства жилья в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».