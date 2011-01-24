Сколько стоит машиноместо в паркинге в Минске?

На вопросы ведущей отвечает Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой».

Евгений Вовна:

При строительстве жилья согласно нормативам закладывается 380 машиномест на 1000 семей — это очень высокая норма. Если при закладке паркинга дольщик сам будет оплачивать стоимость своего машиноместа, то оно обойдется ему в 70 млн белорусских рублей и выше. Люди не готовы платить такие деньги за машиноместо, поэтому часть паркингов в Минске строится за счет бюджета города, часть — с привлечением дольщиков.

Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся строительства жилья в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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