Сколько стоит машиноместо в паркинге в Минске?

Евгений Вовна:
При строительстве жилья согласно нормативам закладывается 380 машиномест на 1000 семей — это очень высокая норма. Если при закладке паркинга дольщик сам будет оплачивать стоимость своего машиноместа, то оно обойдется ему в 70 млн белорусских рублей и выше. Люди не готовы платить такие деньги за машиноместо, поэтому часть паркингов в Минске строится за счет бюджета города, часть — с привлечением дольщиков.
Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся строительства жилья в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».
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