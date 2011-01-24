Что входит в стоимость 1 кв. м жилья в Минске?

На вопросы ведущей отвечает Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой».

Евгений Вовна:

В стоимость жилья закладывается собственно сама стоимость жилых помещений и стоимость внутриквартальных сетей, то есть сети от точки подключения от ТП, насосной станции до жилого дома. Все внеквартальные сети и весь соцкультбыт, дороги финансируются из бюджета. Стоимость внутриквартальных сетей составляет от 8 до 12% от стоимости 1 кв. м. жилья. К тому же, в стоимость квадратного метра входит стоимость благоустройства дворовых территорий, а также установки, к примеру, скамеек около дома.

Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся строительства жилья в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».