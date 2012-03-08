В Минске так холодно на 8 марта бывает один раз в 8 лет

Новости Беларуси. Мороз и солнце для милых дам преподнесла погода в этот длительный праздничный уик-энд. В ближайшие двое суток ее зимний характер сохранится, большой минус ожидается, в основном, ночью.

Сегодня – до 17 мороза, завтра до 23. К слову, в столице так холодно на 8 марта бывает один раз в 8 лет. А рекорд был зафиксирован в 1964 году – почти минус 31 градус.

Погодная картина начнет меняться лишь в субботу – потеплеет, днем почти по всей стране пройдет мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно осторожными следует быть водителям. Ведь в большие выходные увеличивается поток машин на трассах и возрастает аварийность.