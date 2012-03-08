Декоративные композиции и обереги из теста, ивовых прутьев, крупы и сухоцвета для кухни

Уж коль кухня – эпицентр домашней жизни, то к атрибутам ее украшения – особое отношение. Пусть они будут не просто красивы и оригинальны, но еще и волшебны!

Люди издавна украшали свои жилища оберегами и свято верили в их силу. Сегодня магические вещицы по-прежнему актуальны, хоть и обретают более декоративный вид. Даже пресловутая «подкова» может обрести свое место на кухне, если будет выполнена с использованием окрашенной и позолоченной крупы.

Ирина Таболич, декоратор:

Это может быть декоративный веничек, который может украшать вход в кухню, где, как правило, собирается много гостей и сами хозяева. Нарядность и украшения должны присутствовать.

Или вот такого плана композиция, составленная из доступного материала. Сами фигуры хозяев выполнены из слоенного теста, расписные, яркие. За основу взята плетенка из лозы.

Плетеная основа может абсолютно любой. Можно использовать ивовые прутья, придав им нужную форму. Еще проще взять готовую корзинку, соломенную тарелку или веничек. Они хороши как в своем первозданном виде, так и окрашенные.

В произведение искусства они превратятся при помощи материалов, которые вы подберете на свой вкус и с оглядкой на общий интерьер. Однако учтите, что в оберегах даже маленькая крупинка – это большой символ.

Ирина Таболич, декоратор:

Что касается крупы, которая украшает декоративные венички, она имеет свой смысл. То есть не просто цветное пшено, насыпанное в хаотичном порядке. Все это имеет значение.

Семена льна, например, считались символом богатства. Поэтому актуально будет применить их в какой-то декоративной композиции. Пшено разноцветное – символ радости. Все семена (фасоли, гороха) символизируют богатство. В каждом доме должен быть достаток. Семена гречки – символ любви, мира.

Семена зерновых культур означали богатство, любовь и благополучие. Не зря и молодых осыпали этими семенами.

В кухонных декоративных композициях более чем уместным будет использование именно круп, различных зерен, засушенных фруктов и трав. Прекрасно впишутся в декор кухни и элементы холста, льна, фигурки из соленого теста. Впрочем, его можно заменить и пластикой, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ирина Таболич, декоратор:

Если речь идет о составлении панно из плетенной основы, то можно воспользоваться либо только сухоцветами и создать прекрасный вариант, либо только искусственными цветами – в этом случае композиция получится весенне-радостная.

А более классический вариант – при работе с сухоцветами. Это коробочки лотосов, чудесные кокосы, душевные декоративные баклажаны.

«Душевные декоративные баклажаны» и «чудесные кокосы», как и любые крупы, фасоль, зерна кофе или семена трав могут быть использованы для украшения привычной кухонной утвари. Банки для круп, кувшины, салфетницы преобразятся, но останутся при этом все так же функциональны. Такой декор не пострадает и от особенного кухонного климата.

Ирина Таболич, декоратор:

Все допустимо, все возможно. Только лишь в том случае, если есть определенный слой защиты.

Если речь идет о крупе, то перед тем как использовать какого-либо рода крупу, будь то семена, зерна, все это должно прокаливаться. Крупа обжаривается на абсолютно сухой сковородке определенное количество времени, после чего остывает и уже вполне готово для декорирования.

Если речь идет о сухоцветах, то, как правило, все они покрываются защитным слоем – лаком. Он может быть акриловый на водной основе, который быстро сохнет и абсолютно не портит ни сухоцветы, ни плетенные вещи, а придает им некий нарядный блеск. В таком виде вполне все это может применятся на кухне, где все жарится-варится.

Декоративные композиции и обереги – это то, что делает наш дом не просто краше, но теплее и добрее. Они создают праздник, а значит, помогают нам быть счастливыми!