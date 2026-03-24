Обучение командиров отделений проходит на базе войсковой части 5526

От огневой подготовки до тактических действий в сложной обстановке. На базе войсковой части 5526 продолжается обучение командиров отделений барановичской бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа насыщенная. На занятиях бойцы выполнили упражнение стрельб из пистолета Макарова. На каждого всего 10 секунд и четыре точных выстрела. Продолжились тренировки и с автоматом Калашникова – все в динамике, максимально приближенной к реальной.

Особое внимание уделено тактике. Командиры отрабатывали поиск и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп, действия при попытке прорыва. В программу был включен и пятикилометровый марш-бросок – это проверка физической и морально-волевой устойчивости. Такие испытания формируют у будущих командиров способность принимать решения под нагрузкой и быть примером для подчиненных.