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Обучение командиров отделений проходит на базе войсковой части 5526

24 марта 2026 06:55
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От огневой подготовки до тактических действий в сложной обстановке. На базе войсковой части 5526 продолжается обучение командиров отделений барановичской бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение командиров отделений проходит на базе войсковой части 5526-2

Программа насыщенная. На занятиях бойцы выполнили упражнение стрельб из пистолета Макарова. На каждого всего 10 секунд и четыре точных выстрела. Продолжились тренировки и с автоматом Калашникова – все в динамике, максимально приближенной к реальной.

Особое внимание уделено тактике. Командиры отрабатывали поиск и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп, действия при попытке прорыва. В программу был включен и пятикилометровый марш-бросок – это проверка физической и морально-волевой устойчивости. Такие испытания формируют у будущих командиров способность принимать решения под нагрузкой и быть примером для подчиненных.

# Вооруженные силы Беларуси

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