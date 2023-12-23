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Азарёнок: надо победить нечисть на Западе. Там самый главный и страшный враг

23 декабря 2023 16:51
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В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Азарёнок: надо победить нечисть на Западе. Там самый главный и страшный враг-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Грязно. Мерзко. Подло. Противно. Убого. По-свински. Элитка отличилась. И не скажешь лучше Абакумова: ой, как смертная казнь-то нужна. Ой, как нужна.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Сначала вновь посмотрим то, что поразило, вдохновило и преобразило миллионы.

Азарёнок: надо победить нечисть на Западе. Там самый главный и страшный враг-4

Наших солдат не сломить и не ударить!
Осень, лето, весна покажет, Кто тут успешней – режьте.
Где ваш орел, там наша решка! 
Где ваши деньги, там наши подвиги и победы!

Миллиарды не помогут обрести статус легенды.
Вам не купить историю и мировое признание.
Не заменит желто-голубая тряпка русское красное знамя!
Мы верим в себя, в нашу страну, и все идет прекрасно!

И желто-голубому цвету всегда предпочитаем красный.
Мы поднимаем свое знамя все выше и выше.
Чтобы видеть нашу Победу, не нужно подниматься на крышу.
Мы воины Бога, мы посланы Богом и раем

И чтоб ни случилось, всегда побеждаем!
Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем!
Если что пойдет не так, если нас ранит.
Ведь в наших венах бежит кровь красного цвета!

Наше кредо – безоговорочная Победа!
Еще никто не смог перехитрить пулю, брат.
Но это не значит, что мы не сможем,
Ведь мы с тобою вместе – воины удачи!
Крушим и рушим всех врагов вперед на сотню лет.
Ведь ни у кого нет таких, как у нас, побед!

Григорий Азаренок:
Сколько беззаветной любви к Родине. Эти стихи боец написал сам. И он читал их после ранения, чтобы не терять сознания. На грани жизни и смерти. В последние минуты свои он беседовал с Родиной.

А что в это время происходит на этой самой Родине – московская элитка, богема, тусовка. Подробнее смотрите в видео.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество

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