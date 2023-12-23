Азарёнок: надо победить нечисть на Западе. Там самый главный и страшный враг

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок, СТВ: Грязно. Мерзко. Подло. Противно. Убого. По-свински. Элитка отличилась. И не скажешь лучше Абакумова: ой, как смертная казнь-то нужна. Ой, как нужна.

Наших солдат не сломить и не ударить!

Осень, лето, весна покажет, Кто тут успешней – режьте.

Где ваш орел, там наша решка!

Где ваши деньги, там наши подвиги и победы!

Миллиарды не помогут обрести статус легенды.

Вам не купить историю и мировое признание.

Не заменит желто-голубая тряпка русское красное знамя!

Мы верим в себя, в нашу страну, и все идет прекрасно!

И желто-голубому цвету всегда предпочитаем красный.

Мы поднимаем свое знамя все выше и выше.

Чтобы видеть нашу Победу, не нужно подниматься на крышу.

Мы воины Бога, мы посланы Богом и раем

И чтоб ни случилось, всегда побеждаем!

Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем!

Если что пойдет не так, если нас ранит.

Ведь в наших венах бежит кровь красного цвета!

Наше кредо – безоговорочная Победа!

Еще никто не смог перехитрить пулю, брат.

Но это не значит, что мы не сможем,

Ведь мы с тобою вместе – воины удачи!

Крушим и рушим всех врагов вперед на сотню лет.

Ведь ни у кого нет таких, как у нас, побед!

Григорий Азаренок:

Сколько беззаветной любви к Родине. Эти стихи боец написал сам. И он читал их после ранения, чтобы не терять сознания. На грани жизни и смерти. В последние минуты свои он беседовал с Родиной.