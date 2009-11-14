В Минске стартовал международный турнир по интеллектуальным играм

В столице собрались более 200 эрудитов в погонах из Беларуси и России.

Сегодня участники соревнуются в игре «Эрудит-квартет» – в формате брэйн-ринга. А завтра умники и умницы будут состязаться в игре «Что? Где? Когда?»

Подобный турнир проходит уже в пятый раз. В этом году кубок-победителя оказался почти вдвое больше обычного. За нестандартные размеры организаторы окрестили его вторым кубком «Стэнли».

Трофей два года подряд завоёвывала минская сборная. За всю историю турнира, кубок ни разу не выезжал за пределы страны.

Кирилл Андрухович, помощник начальника следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь по работе с молодежью:

– Это вопросы на общий кругозор. Каждому члену команды может быть предложено отвечать на вопрос из любой сферы – это история, в том числе история Беларуси, космонавтика, история России, история милиции. Все вопросы поставлены таким образом, что команда, применив логику, мышление, командный дух, может ответить на любой вопрос.