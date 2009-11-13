Открыт новый мост через Сож

Это сооружение станет визитной карточкой Беларуси, потому что расположено недалеко от белорусско-российской границы.

Мост под Кричевом возводили три года. Не потому что строители медлили, просто сооружение грандиозное. Длина его – свыше трехсот метров. Кроме того, необходимо было отремонтировать и пятикилометровый участок трассы.

Старый мост простоял бы еще долго. Но в последние годы он просто не справлялся с транспортным потоком. Шириной он был всего в 7 метров. А ведь в той стороне граница с Российской Федерацией. Ежедневно здесь проезжает тысячи, а то и десятки тысяч машин. Сегодня мост стал шириной 11 метров, да еще по метру с каждой стороны тротуаров.

Грандиозная стройка обошлась недешево — освоено более 50 миллиардов рублей.

Демонтаж старого моста – операция не менее сложная. Ее проводили прямо с водной глади, точнее с малых судов и барж. Главным было не повредить железобетонные конструкции. Их сплавят вниз по течению и используют при строительстве моста под Славгородом. Сейчас там сезонная переправа.

Анатолий Лытин, заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

- Мы открываем далеко не первый и не последний в текущем году мост. У нас вводится более 70 км новых дорог 1-й категории. Мы также ввели в текущем году мост через Сож в Гомеле.

Кстати, мост под Кричевом – именной. Его назвали в честь Александра Минина, директора департамента «Белавтодор» — уроженца этих мест.