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Липовая аллея выросла за один день возле «Кургана Славы»

14 ноября 2009 15:53
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100 молодых деревьев увековечат бессмертный подвиг воинов – уроженцев Минской области. Этот регион прославили 91 Герой Советского союза и 7 кавалеров Ордена Славы.

Аллею Героев высадили ветераны и молодёжь накануне 65-летия Великой Победы. А торжественное открытие живого памятника намечено на 9 мая. К этому времени аллеи Славы появятся также в областных и районных центрах Беларуси.

Александр Слобода, Герой социалистического труда, почётный гражданин Минской области:
– Этим героическим подвигом, который они совершили, добились Великой Победы, эта аллея увековечит их подвиг, для нашей молодёжи.

Татьяна Дедух, начальник главного управления идеологической работы Минского облисполкома:
– Сегодня в Дзержинском, Крупском, Молодечненском районах уже есть аллеи Героев Советского Союза, социалистического труда. И мы решили, чтобы такая инициатива была поддержана в каждом районном центре.

# общество

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