На Гомельщине сегодня подводили итоги сельскохозяйственного года.

На областном празднике урожая чествовали героев битвы за урожай. В этом году юго-восточный регион взял рекордную планку – более миллиона тонн зерна.

Каравай Гомельщины неуклонно подрастает вот уже несколько лет. Несмотря на засушливую весну и дождливое лето, в 2009 году он стал увесистей на 43 тысячи тонн по сравнению с прошлогодним.

Александр Якобсон председатель Гомельского облисполкома:

- Мы сегодня вооружены технически, это главное. Но второе, что сегодня нет ничего более важного, чем внедрить технологическую дисциплину. Это у нас получается.

Герои нынешнего праздника урожая, Александр и Николай Щученко, на добрушских полях работали от зари до зари в буквальном смысле слова. А по труду и честь. Тем более, что нынешняя столица областных Дожинок – родина комбайнеров.

Подумали на Гомельщине не только о том, как вырастить хороший урожай и вовремя убрать его. Распорядились им тоже по-хозяйски. К празднику урожая под Хойниками открыли новый спиртовой завод. Перерабатывать зерно здесь будут сразу из несколько районов. Первая продукция из нового урожая будет готова уже через 10 дней.