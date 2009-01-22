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В Минске сокращается количество детских приютов и появляется все больше домов семейного типа

22 января 2009 17:45
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Только в прошлом году почти 200 детей-сирот обрели второй дом, 20 устроены в приемные семьи. Этому способствует и государственная политика. Ведь родители, пусть и не родные, лучше, чем интернат. Для того, чтобы стать приемными родителями одного желания недостаточно. Полгода кандидаты учатся, проходят психологические тренинги и тесты. У них есть право на зарплату и обязанность окружить ребенка семейной заботой. В случае невыполнения работы договор могут расторгнуть. Но это случается крайне редко. Как правило, даже после истечения контракта на "родительство" семья или усыновляет ребенка, или воспитывает его безвозмездно.
# общество # Дом семейного типа

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