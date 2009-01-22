Виновники меламинового скандала в Китае приговорены к казни

В стране завершился судебный процесс по этому делу. Смертный приговор вынесен двум производителям сухого порошка. Кроме того, бывшая глава компании – крупнейшего в Китае производителя и распространителя молока – приговорена к пожизненному заключению. По делу обвиняется 21 человек. Суд проходит на севере Китая. Возле здания собрались родители умерших детей. Но полиция не подпускает их ближе, чем на 100 метров.



Напомним, китайские продукты с меламином поставлялись и в Европу и в Россию. В конце декабря 2008-го службы санитарного надзора КНР предписали производителям выплатить пострадавшим денежные компенсации.