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Министерство образования Беларуси планирует подписать договоры об оздоровлении детей с рядом европейских стран

22 января 2009 11:57
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Сейчас прорабатывается вопрос заключения договора с Ирландией. Интерес также высказали Испания и Голландия. Как отметил министр образования Александр Радьков: "Заключение подобного документа с Италией показало отличные результаты, поэтому такая практика будет только расширяться". Беларусь, как и любое другое государство, несёт ответственность за своих маленьких граждан, которые находятся на отдыхе в других странах.
# общество

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