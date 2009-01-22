Министерство образования Беларуси планирует подписать договоры об оздоровлении детей с рядом европейских стран

Сейчас прорабатывается вопрос заключения договора с Ирландией. Интерес также высказали Испания и Голландия. Как отметил министр образования Александр Радьков: "Заключение подобного документа с Италией показало отличные результаты, поэтому такая практика будет только расширяться". Беларусь, как и любое другое государство, несёт ответственность за своих маленьких граждан, которые находятся на отдыхе в других странах.