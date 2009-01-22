Европу захлестнула новая эпоха бунтарства и беспорядков

Виной тому - мировой финансовый кризис. Вслед за Латвией, Литвой и Болгарией взбунтовалась и тихая Исландия. В Рейкьявике уже третий день проходят массовые акции протеста. По мнению демонстрантов, неразумная экономическая политика властей привела к тому, что страна оказалась на грани банкротства. Людей возмущает рост инфляции и безработицы, огромный внешний долг, который не удается компенсировать даже за счет внешних кредитов. Сегодня в незапланированной акции протеста принимали участие около 200 человек. Манифестанты вели себя достаточно агрессивно – полиции пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек получили ранения. Накануне, машину премьер-министра страны заблокировали несколько десятков человек. Они забросали автомобиль чиновника яйцами и пустыми консервными банками.