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В Минске снизилось количество тяжелых несчастных случаев на производстве

18 мая 2026 06:21
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В Минске за январь-апрель количество тяжелых несчастных случаев на производстве сократилось почти на 40 % по сравнению с 2025 годом. Однако специалисты считают, что принимаемых мер пока недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске снизилось количество тяжелых несчастных случаев на производстве-2

Показательный пример – «Минскметрострой»: несмотря на вредные условия труда и высокий риск, здесь удалось надолго исключить тяжелые инциденты. Все дело в жестком контроле и приоритете техники безопасности: ее обсуждают в первую очередь на еженедельных планерках.

В Минске снизилось количество тяжелых несчастных случаев на производстве-4

Василий Косовец, генеральный директор УП «Минскметрострой»:
Система наставничества существует в «Минскметрострое. Любой молодой человек, пришедший к нам на работу, закрепляется за наставником. Его сопровождают определенное время. Это, в принципе, у нас год проходит. И с молодыми людьми все время рядом те, кто помогают. Ну, во-первых, и как-то к коллективу социально приспособиться: научить, передать опыт, в том числе подсказать, что надо технику безопасности тоже соблюдать. И, значит, туда иди, а вот сюда не иди. 

В Минске снизилось количество тяжелых несчастных случаев на производстве-6

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Несмотря на все принятые меры, у нас по-прежнему остаются случаи, по которым мы сегодня хотим разобраться и понять, где мы не досмотрели что-то. Да, мы сегодня сделали очень многое в части предупредительного профилактического контроля. В этом направлении есть целый центр, который расписан вплоть до ежечасно. Мы очень многое говорим, но почему-то очень мало делаем.

Теперь в городе планируют усовершенствовать профилактические меры с учетом опыта руководителей предприятий – чтобы превратить формальные инструктажи в реально работающий механизм защиты работников.

# Предприятия Беларуси

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